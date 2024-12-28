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38 уральских семей получили новые квартиры взамен аварийного жилья

Новоселье празднуют жители Талицкого городского округа.

В поселке Троицкий под Талицей накануне вручили ключи от новых квартир 38 семьям с детьми. Комфортное современное жилье они получили по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Многоквартирный четырехэтажный дом расположен в новом микрорайоне Жемчужина, на улице Богданова. Квартиры в нем оборудованы приборами учета, водонагревателями и газовыми плитами, в них выполнена чистовая отделка.

Как отметили в департаменте информационной политики Свердловской области, за последние 15 лет в Талицком городском округе в рамках программы по переселению граждан из ветхого жилья введено в эксплуатацию 30 домов, в новое жилье переехали более 850 семей.

недвижимость