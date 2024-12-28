Узбекистан в 2025 году доведет объем экспорта IT и телекоммуникационных услуг до $1,2 млрд

За последние годы в отрасли было освоено $3 млрд инвестиций. Количество предприятий с участием иностранного капитала по сравнению с 2017 годом выросло в 8,5 раза и превысило тысячу. Сегодня каждое десятое предприятие в сфере является международной компанией. Если семь лет назад в стране насчитывалось всего 12 предприятий-экспортеров, то в этом году их уже 650. По итогам года объем экспорта информационных технологий и телекоммуникационных услуг превысит $900 млн.