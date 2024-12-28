Самарцы хранят на депозитах 985 млрд рублей

Годовой прирост номинальных денежных доходов граждан в России в январе — сентябре текущего года составил 17%. Основной вклад в эту динамику внес рост заработных плат и социальных выплат. В Самарской области за девять месяцев объем денежных доходов жителей увеличился на 19,7% по сравнению с этим же периодом прошлого года.