«Хабавтотранс ДВ» завершает работу регоператором по обращению с ТКО

С 1 января 2025 года в Хабаровске и районе имени Лазо начнет работу новый региональный оператор ООО «РегСтройКом». С этого дня изменятся контакты колл-центра и диспетчерской службы. Также перестанут обрабатываться запросы, касающиеся процесса обращения с ТКО, которые возникли в новый период, полученные через мессенджеры и соцсети, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на хабаровского регионального оператора по обращению с твëрдыми коммунальными отходами.
В течение ближайших праздничных дней —
— Благодарим вас за понимание, терпение и активное содействие в улучшении нашей работы. Уверены, что цели по повышению экологического благополучия, поставленные нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, будут обязательно достигнуты! С наступающим Новым годом, — написали у себя в Telegram-канале представители «Хабавтотранс ДВ».
Напомним, что в крае работают три региональных оператора. ООО «Зенит-Дальний Восток» обеспечивает вывоз отходов в Хабаровском районе, ООО «Магистраль» — в Амурске и сёлах Омми и Вознесенское Амурского района. В Хабаровске и районе имени Лазо до конца этого года за эту работу отвечает ООО «Хабавтотранс ДВ», с января 2025 года начнет работу ООО «Региональная строительная компания».