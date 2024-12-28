«Хабавтотранс ДВ» завершает работу регоператором по обращению с ТКО

С 1 января 2025 года в Хабаровске и районе имени Лазо начнет работу новый региональный оператор ООО «РегСтройКом». С этого дня изменятся контакты колл-центра и диспетчерской службы. Также перестанут обрабатываться запросы, касающиеся процесса обращения с ТКО, которые возникли в новый период, полученные через мессенджеры и соцсети, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на хабаровского регионального оператора по обращению с твëрдыми коммунальными отходами.