Авиарейс Баку-Волгоград вычеркнули из расписания

Напомним, компания AZAL отменила полеты на Embraer в город на Волге накануне, 27 декабря. Авиаперевозчик AZAL приостановил полёты в Волгоград и ещё шесть городов России. В их числе Сочи, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала. Такое решение принято на фоне крушения самолёта Embraer 190, следующего из Баку в Грозный.
В авиакомпании заявили, что ограничения на полеты в эти города будут действовать до завершения предварительного расследования авиакатастрофы самолета Embraer 190 и с учетом рисков для безопасности полетов. При этом перевозчик намерен пока сохранить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Астраханью, Екатеринбургом и Новосибирском.