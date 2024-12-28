Авиарейс Баку-Волгоград вычеркнули из расписания

Рейсы из Баку в Волгоград и в обратном направлении отменены с сегодняшнего дня. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло волгоградского аэропорта. Самолет из столицы Азербайджана должен был прилететь в Волгоград 28 декабря, а через некоторое время вылететь обратно.