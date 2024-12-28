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Кирпичный завод в Ростовской области признали банкротом

Его задолженность составила около 13 млн рублей.

Донской арбитраж признал АО «Глубокинский кирпичный завод» банкротом с открытием конкурсного производства. Решение появилось в картотеке инстанции 27 декабря.

Требование о банкротстве юридического лица было заявлено в суд в начале 2023 года структурами федеральной налоговой службы из-за долга в 1,7 млн рублей. Затем в процесс включились другие кредиторы, увеличив общую сумму долгов почти до 13 млн рублей.

Как следует из данных rusprofile, в 2022 году выручка компании составила 110,7 млн рублей с убытком в 35,6 млн рублей.

Предприятие работает свыше 30 лет. По заявлениям представителей завода в год он может производить 120 млн штук кирпича.

Ранее стало известно о планах на реконструкцию винного завода в центре Ростова.