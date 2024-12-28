Кирпичный завод в Ростовской области признали банкротом

Требование о банкротстве юридического лица было заявлено в суд в начале 2023 года структурами федеральной налоговой службы из-за долга в 1,7 млн рублей. Затем в процесс включились другие кредиторы, увеличив общую сумму долгов почти до 13 млн рублей.