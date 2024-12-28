Топ-10 крупных инвестпроектов запущенных в Казахстане в 2024 году

10. Запуск пятилетнего проекта агентства США по международному развитию (USAID) с бюджетом в 10 миллионов долларов в Казахстане, который направлен на искоренение туберкулёза. О запуске проекта объявил посол США в Казахстане Д. Розенблюм. По словам посла, USAID почти три десятилетия сотрудничает с национальной программой по борьбе с туберкулёзом в Казахстане и поддерживает её общие цели по снижению бремени туберкулёза и улучшению благосостояния казахстанских семей.