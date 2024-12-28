Дмитрий Демешин: обманутые дольщики Хабаровска должны получить свои квартиры

Участники совещания детально обсудили каждый из шести проблемных объектов и меры, которые необходимо предпринять для восстановления прав участников долевого строительства. В частности, как доложила и.о. министра строительства края Анастасия Зотеева, продолжается строительство трехсекционного дома на 550 квартир на улице Салтыкова-Щедрина. Первоначально объект планировалось сдать к концу этого года, но по объективным причинам затянулся процесс его передачи от одного подрядчика к другому. Работы идут по графику, под контролем краевого минстроя. Срок сдачи — май 2025 года.