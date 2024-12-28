Дмитрий Демешин: обманутые дольщики Хабаровска должны получить свои квартиры

Восстановление прав обманутых дольщиков обсудили в правительстве региона на рабочем совещании с представителями краевой прокуратуры. Речь шла о шести проблемных объектах. В этом перечне — многоквартирные дома по ул. Салтыкова-Щедрина, Хорышева, Ленинградская, Панфиловцев, Фрунзе и автостоянка по ул. Кавказской в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул важность достижения конкретных результатов в решении вопроса обманутых дольщиков.
— Мы результата должны добиваться. И от меня президент результата ждет. Не суеты, не процесса. И я перед жителями отвечаю за результат. То есть за сданный дом, за реализованное право участника долевого строительства, — заявил Дмитрий Демешин.
Прокурор Хабаровского края Виталий Степанов отметил, что прокуратура региона нацелена на помощь органам власти в решении вопроса обманутых дольщиков, совместную работу в данном направлении.
Участники совещания детально обсудили каждый из шести проблемных объектов и меры, которые необходимо предпринять для восстановления прав участников долевого строительства. В частности, как доложила и.о. министра строительства края Анастасия Зотеева, продолжается строительство трехсекционного дома на 550 квартир на улице Салтыкова-Щедрина. Первоначально объект планировалось сдать к концу этого года, но по объективным причинам затянулся процесс его передачи от одного подрядчика к другому. Работы идут по графику, под контролем краевого минстроя. Срок сдачи — май 2025 года.
Ведется работа по недостроенному комплексу ООО «Лидер» по ул. Ленинградской, где от действий недобросовестного застройщика числится пострадавшим 451 человек. К концу января 2025 года ожидается положительное заключение экспертизы проектной документации, после чего можно будет приступить к оценке сметной стоимости строительства. Параллельно идет поиск потенциального инвестора.
В 1 квартале 2025 года планируется ввести в эксплуатацию автостоянку по ул. Кавказской.
Напомним, в этом году в Хабаровском крае были сданы 27-этажный жилой дом на 188 квартир, расположенный по ул. Кавказской, и двухсекционный дом на 295 квартир по улице Салтыкова-Щедрина. Средства на завершение строительства выделены из краевого бюджета и бюджета ППК «Фонд развития территорий».