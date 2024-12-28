В Волгограде стали известны самые дефицитные специальности года

Дефицит наблюдался и среди специалистов по взысканию задолженности (1,1), продавцов-консультантов, врачей (по 1,2 резюме), главврачей (1,4), сварщиков и дворников (по 1,5). Кроме того, в регионе остро требуются товароведы, сантехники и слесари, парикмахеры, штукатуры, маляры, электромонтажники, операторы производственной линии.