В Волгограде стали известны самые дефицитные специальности года

В Волгоградской области в уходящем году не хватало поваров, врачей, токарей, продавцов и сварщиков, выяснили аналитики портала hh.ru.
Среди конкретных специалистов, работодатели чаще всего боролись за токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (на одну вакансию — 0,4 резюме), поваров, кондитеров и пекарей (1 резюме).
Дефицит наблюдался и среди специалистов по взысканию задолженности (1,1), продавцов-консультантов, врачей (по 1,2 резюме), главврачей (1,4), сварщиков и дворников (по 1,5). Кроме того, в регионе остро требуются товароведы, сантехники и слесари, парикмахеры, штукатуры, маляры, электромонтажники, операторы производственной линии.