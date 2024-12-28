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В Волгограде стали известны самые дефицитные специальности года

Специалисты платформы онлайн-рекрутинга подвели итоги работы на рынке труда в 2024 году.

Источник: Freepik

В Волгоградской области в уходящем году не хватало поваров, врачей, токарей, продавцов и сварщиков, выяснили аналитики портала hh.ru.

Среди конкретных специалистов, работодатели чаще всего боролись за токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (на одну вакансию — 0,4 резюме), поваров, кондитеров и пекарей (1 резюме).

Дефицит наблюдался и среди специалистов по взысканию задолженности (1,1), продавцов-консультантов, врачей (по 1,2 резюме), главврачей (1,4), сварщиков и дворников (по 1,5). Кроме того, в регионе остро требуются товароведы, сантехники и слесари, парикмахеры, штукатуры, маляры, электромонтажники, операторы производственной линии.

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