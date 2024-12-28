Посещаемость, расходы, рабочее время: в ДОУ Узбекистана внедрят новую систему контроля

Кабинет Министров республики принял постановление, которым определены дополнительные меры по цифровизации системы дошкольного образования и дальнейшему совершенствованию деятельности организаций дошкольного образования.
Согласно документу, в государственных дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) будет внедрен автоматический расчет зарплаты работников, расходов на питание, выплат родителям по алиментам и других выплат с использованием технологии биометрической идентификации.
Учет вакансий, формирование направлений для постановки детей в очереди и размещения в ДОУ будет осуществляться в информационной системе управления дошкольным образованием «Болалар боғчаси» Министерства дошкольного и школьного образования.
Данная система в качестве пилотного проекта будет запущена с 1 февраля в Ташкенте, а с 1 июля во всех государственных детских садах республики.
Обслуживать и сопровождать информационную систему «Болалар боғчаси» будет системный оператор UZINFOCOM.
Минэкономики и финансов с 2025 года будет выделять из госбюджета не менее 50 млрд сумов на обеспечение детсадов планшетами и другим оборудованием для налаживания контроля посещаемости сотрудников и детей посредством биометрической технологии идентификации личности.
Кроме того, с 1 июля 2025 года будет запрещено принимать родительские выплаты без выдачи кассового чека с фискальной отметкой. Сведения о поступлении родительских выплат автоматически будут подаваться в информационную систему налоговых органов, что будет служить основанием для освобождения от подоходного налога.