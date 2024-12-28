Посещаемость, расходы, рабочее время: в ДОУ Узбекистана внедрят новую систему контроля

Кроме того, с 1 июля 2025 года будет запрещено принимать родительские выплаты без выдачи кассового чека с фискальной отметкой. Сведения о поступлении родительских выплат автоматически будут подаваться в информационную систему налоговых органов, что будет служить основанием для освобождения от подоходного налога.