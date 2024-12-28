В Челябинской области работающим пенсионерам повысят пенсии на 7,3%

Иными словами механизм работает так: работающий пенсионер получает, предположим, 17110 рублей в месяц. А если бы он не работал то размер пенсии был бы 24878 рублей. Поэтому сумма повышения выплаты будет рассчитана именно от 24878 рублей. В Соцфонде отметили, что в указанном примере пенсия вырастет на 1816 рублей, то есть работающий пенсионер будет получать 18926 рублей.