В Челябинской области работающим пенсионерам повысят пенсии на 7,3%

Индексация выплат начнется в январе 2025 года. Об этом рассказали в Отделении Социального фонда России по Челябинской области.
Речь идет о размере пенсии, которую получают работающие пенсионеры. Дело в том, что до внесения изменений повышение выплаты происходило после того, как пенсионер увольнялся. Теперь же индексацию Соцфонд будет производить вне зависимости от работы получателя. Известно, что коэффициент индексации с нового года будет равен 7,3%.
«Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером», — прокомментировали в Отделении СФР по Челябинской области.
Иными словами механизм работает так: работающий пенсионер получает, предположим, 17110 рублей в месяц. А если бы он не работал то размер пенсии был бы 24878 рублей. Поэтому сумма повышения выплаты будет рассчитана именно от 24878 рублей. В Соцфонде отметили, что в указанном примере пенсия вырастет на 1816 рублей, то есть работающий пенсионер будет получать 18926 рублей.