Проезд в автобусах подорожает в Ангарске Иркутской области с 1 января 2025

В Ангарске с 1 января 2025 года проезд на маршрутах № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 27 и 28 подорожает и будет стоить 50 рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.
«Такое решение транспортники приняли в связи с введением с начала следующего года НДС на транспортные услуги и ростом инфляции. По отрасли она составила 15%», — прокомментировали АиФ-Иркутск в мэрии города.
В Ангарском городском союзе автотранспортников отметили, что предприятия сдерживали рост стоимости проезда. Но за 2024 год цены на топливо, запчасти и расходные материалы сильно подскочили.
Увеличение стоимости проезда не коснется льготных категорий граждан. Также льготный проезд доступен детям из многодетных малообеспеченных семей и участников специальной военной операции.
Напомним, что в Ангарске обязали ввести регулируемые тарифы на проезд в транспорте.