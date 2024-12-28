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Проезд в автобусах подорожает в Ангарске Иркутской области с 1 января 2025

В Ангарском городском союзе автотранспортников отметили, что за 2024 год цены на топливо, запчасти и расходные материалы сильно подскочили.

Источник: Администрация Ангарского городского округа

В Ангарске с 1 января 2025 года проезд на маршрутах № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 27 и 28 подорожает и будет стоить 50 рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

«Такое решение транспортники приняли в связи с введением с начала следующего года НДС на транспортные услуги и ростом инфляции. По отрасли она составила 15%», — прокомментировали АиФ-Иркутск в мэрии города.

В Ангарском городском союзе автотранспортников отметили, что предприятия сдерживали рост стоимости проезда. Но за 2024 год цены на топливо, запчасти и расходные материалы сильно подскочили.

Увеличение стоимости проезда не коснется льготных категорий граждан. Также льготный проезд доступен детям из многодетных малообеспеченных семей и участников специальной военной операции.

Напомним, что в Ангарске обязали ввести регулируемые тарифы на проезд в транспорте.