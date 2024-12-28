Проезд в автобусах подорожает в Ангарске Иркутской области с 1 января 2025

В Ангарске с 1 января 2025 года проезд на маршрутах № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 27 и 28 подорожает и будет стоить 50 рублей. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.