Последний недострой в Мурино выставят на торги

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко накануне, 27 декабря, заявил, что в регионе избавились от всех долгостроев, в том числе от проблемного ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино. Но в том же Мурино есть и другой дом, который не могут достроить уже несколько лет. Он находится на Воронцовском бульваре, 19. Местные жители под постом губернатора начали возмущаться, как из реестра могли исключить все долгострои, если эта часть ЖК «Материк» еще не достроена. Представители администрации дали ответ на этот запрос.
— В настоящее время по объекту Фондом развития территорий продолжаются выплаты возмещения гражданам. Объект недостроя будет передан Фонду по суду и впоследствии реализован им на торгах. Новый собственник будет решать судьбу объекта, — написали представители Управления долевого строительства Ленобласти.
Конечно, этот комментарий не дает прямого ответа на вопрос, когда же достроят корпус жилого комплекса и будут ли достраивать вообще. Остается надеяться, что нового собственника найдут быстро, и он наведет красоту на этой части Воронцовского бульвара.