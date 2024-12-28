Последний недострой в Мурино выставят на торги

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко накануне, 27 декабря, заявил, что в регионе избавились от всех долгостроев, в том числе от проблемного ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино. Но в том же Мурино есть и другой дом, который не могут достроить уже несколько лет. Он находится на Воронцовском бульваре, 19. Местные жители под постом губернатора начали возмущаться, как из реестра могли исключить все долгострои, если эта часть ЖК «Материк» еще не достроена. Представители администрации дали ответ на этот запрос.