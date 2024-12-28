Комиссия по ЧС озвучила меры по экономии электроэнергии с 1 января 2025 года

Так, общественные и коммерческие здания будут обязаны сократить внутреннее освещение не менее чем на 30%, где это возможно, а также полностью отключить свет в незанятых помещениях. Также во внерабочее время необходимо отключить декоративное, архитектурное и рекламное освещение, за исключением освещения предприятия в рабочее время.