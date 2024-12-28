Комиссия по ЧС озвучила меры по экономии электроэнергии с 1 января 2025 года

Решения, принятые на заседании 27 декабря, будут применяться с 1 января 2025 года.
Так, общественные и коммерческие здания будут обязаны сократить внутреннее освещение не менее чем на 30%, где это возможно, а также полностью отключить свет в незанятых помещениях. Также во внерабочее время необходимо отключить декоративное, архитектурное и рекламное освещение, за исключением освещения предприятия в рабочее время.
При этом лифты и эскалаторы в этих зданиях будут работать только вне периодов пиковой нагрузки, а именно с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.
В промышленном секторе энергоемким предприятиям, например, использующим электропечи, придется реорганизовать свои процессы, чтобы избежать большого потребления в часы пик. Тот же принцип распространяется и на предприятия водоснабжения и канализации, которые будут регулировать работу насосов, чтобы минимизировать энергопотребление в критические промежутки времени.
Управляющие многоквартирных домов и других зданий, где есть лифты, будут размещать на первом этаже объявления, информирующие жильцов о том, что пользоваться лифтом в часы пик не рекомендуется, чтобы предотвратить риск блокировки в случае отключения электроэнергии.
Чтобы привлечь внимание населения, поставщики медиа-услуг будут транслировать информационные материалы в часы пик.
С 1 января 2025 года с 06:00 до 23:00 электроэнергия, произведенная в Молдове, будет использоваться только внутри страны и не будет экспортироваться (кроме выходных и праздничных дней).
Также во время чрезвычайного положения компании и потребители не будут платить штрафы за неуплату счетов за электроэнергию и газ, но только максимум в течение 45 дней.
Другая одобренная мера позволяет временно размещать на время чрезвычайного положения электрогенераторы на землях общего пользования без сложных согласований, но с соблюдением правил безопасности.
Местные государственные администрации и государственные учреждения, имеющие тепловые электростанции, работающие на основе твердого биотоплива, будут использовать их в приоритетном порядке.
ЧС в энергетике было объявлено в Молдове 16 декабря сроком на 60 дней.