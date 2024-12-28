В Екатеринбурге неожиданно взлетели цены на такси

В Екатеринбурге утром 28 декабря горожане заметили, что цены на услуги такси в онлайн-сервисах резко подскочили. Связан резкий взлет стоимости с последним рабочим днем в 2024 году или же шестым рабочим днем подряд, неизвестно. Тем не менее, горожанам, решившим побаловать себя услугами такси в эту субботу, пришлось либо отказаться от поездки, либо согласиться на «кусающиеся» цены.
— Новогодний тариф вообще утром не обрадовал! Естественно, общественный транспорт не дождешься, а такси слишком «золотое». Сопоставимо с тем, как будто едешь с одного конца города в Академический, — делится Маргарита, живущая на Новой Сортировке.
Этим утром девушка около 9:40 попыталась вызвать такси из дома на улице Пехотинцев до Центра, но увидела, что 20-минутная поездка может обойтись ей почти в 700 рублей. Около 10:00 цена снизилась на двести рублей, но по-прежнему оставалась выше привычных 450 рублей.
Жительница микрорайона Автовокзал Татьяна все же рискнула вызвать такси до центра города. На момент 9:50 стоимость подачи машины составила 529 рублей. Девушка сильно торопилась, поэтому пришлось согласиться на эту цену. Обычно Татьяна отдает за такси около трехсот рублей.
При этом повышение стоимости извоза заметили еще около 6:30 — тогда наш читатель Андрей пытался уехать в центр Екатеринбурга из Втузгородка, но, увидев цену в 370 рублей, отказался. По его словам, обычно поездка в это время стоит около 160 рублей.
В приложении сервиса для поиска такси утром сообщалось, что цены меняются из-за повышенного спроса. Даже днем 28 декабря стоимость остается выше обычного, но сейчас — из-за больших пробок.