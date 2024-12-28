В Екатеринбурге неожиданно взлетели цены на такси

В Екатеринбурге утром 28 декабря горожане заметили, что цены на услуги такси в онлайн-сервисах резко подскочили. Связан резкий взлет стоимости с последним рабочим днем в 2024 году или же шестым рабочим днем подряд, неизвестно. Тем не менее, горожанам, решившим побаловать себя услугами такси в эту субботу, пришлось либо отказаться от поездки, либо согласиться на «кусающиеся» цены.