В Новосибирске ФАС возбудила дело против МП «МЕТРО МиР»

— В ходе выполнения контрактов заказчик принял и оплатил все виды работы, предусмотренные контрактами, однако какое-либо документальное подтверждение в материалы дела так и не было предоставлено. Кроме того, МП «Метро МиР» заключило договор субподряда на собственный контракт (по которому выступает заказчиком), — проинформировали в УФАС по НСО.