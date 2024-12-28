В Новосибирске ФАС возбудила дело против МП «МЕТРО МиР»

Управление Федеральной антимонопольной службы по региону выявило нарушение законодательства при проектировании трамвайной линии в Дзержинском районе Новосибирска.
По заявлению новосибирской полиции ведомство привлекло в качестве ответчиков муниципальное предприятие «МЕТРО МиР» и подрядчика — ООО «СпецТрансСтрой». Они должны были разработать проект по прокладке трамвайных путей на Гусинобродском шоссе от улицы Волочаевской до автовокзала «Восточный».
Выступившее в роли заказчика МП «МЕТРО МиР» провело аукцион на заключение двух контрактов на проектирование транспортной магистрали. Единственным участником торгов стало ООО «СпецТрансСтрой», которое в них и победило. Однако в антимонопольной службе полагают, что процедура закупки была нарушена.
— В ходе выполнения контрактов заказчик принял и оплатил все виды работы, предусмотренные контрактами, однако какое-либо документальное подтверждение в материалы дела так и не было предоставлено. Кроме того, МП «Метро МиР» заключило договор субподряда на собственный контракт (по которому выступает заказчиком), — проинформировали в УФАС по НСО.
Комиссия УФАС полагает, что контрагенты нарушили федеральный закон «О защите конкуренции». Разбирательство по делу продолжается.
На днях Дзержинский райсуд вынес приговор бывшему директору МП «МЕТРО МиР» Александру Мысику первый приговор за превышение должностных полномочий. Он получил условно, но впереди рассмотрение других обвинений.
Глава «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов также находится под следствием, его обвиняют в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Иван ЛУДНОВ.