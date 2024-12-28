Пермский производитель опалубки станет резидентом ТОР «Нытва»

ООО «Симфония» намерено возвести в ТОР «Нытва» завод по производству несъемной арболитовой опалубки. Стройку предполагается завершить к концу 2025 года, а в 2026 году выйти на проектную мощность. Инвестиции в проект составят 25 млн руб. Обладание статусом резидента ТОР позволит «Симфонии» получить право на налоговые и страховые льготы. Например, налог на прибыль для резидентов ТОР в первые пять лет составляет 5%, в последующие пять лет — 18%. В настоящее время налог на прибыль компаний составляет 20%, с 1 января 2025 года он повысится до 25%. Резиденты ТОР также освобождены от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, имеют пониженный коэффициент по налогу на добычу полезных ископаемых.