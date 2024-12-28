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Пермский производитель опалубки станет резидентом ТОР «Нытва»

Пермская компания «Симфония» по производству несъемной арболитовой опалубки станет резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Нытва».

Источник: Коммерсантъ

В пресс-службе регионального минэкономразвития сообщили, что заявку «Симфонии» на заключение соглашения о деятельности на территории опережающего развития «Нытва» одобрила специальная комиссия, созданная при министерстве под руководством министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной.

ООО «Симфония» намерено возвести в ТОР «Нытва» завод по производству несъемной арболитовой опалубки. Стройку предполагается завершить к концу 2025 года, а в 2026 году выйти на проектную мощность. Инвестиции в проект составят 25 млн руб. Обладание статусом резидента ТОР позволит «Симфонии» получить право на налоговые и страховые льготы. Например, налог на прибыль для резидентов ТОР в первые пять лет составляет 5%, в последующие пять лет — 18%. В настоящее время налог на прибыль компаний составляет 20%, с 1 января 2025 года он повысится до 25%. Резиденты ТОР также освобождены от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, имеют пониженный коэффициент по налогу на добычу полезных ископаемых.

Как рассказали в организации «Симфония», производство несъемной арболитовой опалубки представляет собой восстановление советско-австрийской технологии для монолитного домостроения с применением несъемной опалубки. Такая технология строительства используется в 75 странах мира. Арболитовую опалубку можно использовать в качестве несъемной опалубки в монолитном домостроении — при возведении многоэтажных домов, коттеджей, промышленных зданий. Низкая стоимость строительства с применением арболитовой опалубки достигается за счет небольшого веса материала, скорости выполнения работ и отсутствия необходимости высококвалифицированного персонала для монтажа. Директор «Симфонии» Андрей Пирожков обратил внимание, что потенциал рынка этой продукции ежегодно увеличивается на 4−5%. Господин Пирожков рассчитывает, что возглавляемое им предприятие будет обеспечивать несъемной арболитовой опалубкой строительный рынок Прикамья и других регионов России.

экономика