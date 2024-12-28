«Сегодня отправили нашим защитникам новую партию технической помощи. Доложил военным, что мы приняли решение в ближайшие три месяца закупить для них еще 1 тыс. квадрокоптеров “Mavic”. В настоящее время мы закупаем данное оборудование у иностранных производителей, но необходимо организовать отечественное производство», — уточнил губернатор.
В Самарской области будут производить аналоги квадрокоптеров Mavic
Через три месяца в Самарской области планируется локализовать выпуск квадрокоптеров, аналогичных китайским «Mavic». Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Телеграм-канале.