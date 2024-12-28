В Казани новый конноспортивный комплекс обойдется в 892 миллиона рублей

В Казани в жилом массиве Мирный планируют построить конноспортивный комплекс с инженерными сетями за 892 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
На территории разместят манеж иппотерапии, а также хранилище для зерна и сена. В комплексе проведут сети электроснабжения, связи, водо- и газоснабжения, водоотведение и канализацию. Работы должны быть завершены до 20 ноября 2025 года. Финансирование поступит из городского бюджета.
Ранее стало известно, что экс-директора Казанского ипподрома и его заместителя осудят за мошенничество.