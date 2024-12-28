В Самаре введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж

Объект включает футбольный манеж с искусственным футбольным полем размером 105*68 метров и зрительской трибуной, а также двухэтажный административно-бытовой блок с раздевалками, тренажерными залами и медпунктом.
В настоящее время совместно с минимущеста идет работа по оформлению объекта в собственность Самарской области, после чего он будет передан в оперативное управление подведомственному учреждению минспорта — ГАУ СО «Самара Арена».
Развитие спортивной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений программы социально-экономического развития Самарской области. В наступающем 2025 г. в регионе появится свыше 75 новых спортивных объектов.