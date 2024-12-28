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В Краснодаре нашли 9 тонн опасного для жизни сливочного масла

Почти 9 тонн сомнительного сливочного масла изъяли полицейские в Краснодаре.

Источник: Monika Grabkowska/CC0

В Краснодаре нашли 9 тонн опасного для жизни сливочного масла, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Силовики совместно со специалистами Россельхознадзора обнаружили в помещении частного склада на ул. Дзержинского 8753 кг немаркированного сливочного масла. Оно может быть опасным для жизни и здоровья потребителей.

Масло изъяли и отправили на экспертизу. В настоящее время полицейские устанавливают причастных к обороту нелегального товара лиц.

Напомним, в реке в Анапе выявили мор рыбы. Местные жители сняли кадры, на которых видно, что мертвой рыбой усыпана вода и берега реки Анапка.

Мы писали, в Краснодаре изъяли 48 кг санкционных мяса и сыра, и сожгли в печи. Проверку в торговом квартале в центре Краснодара сотрудники транспортной прокуратуры, таможни и Южного межрегионального Управления Россельхознадзора провели 19 ноября.