В Краснодаре нашли 9 тонн опасного для жизни сливочного масла, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.
Силовики совместно со специалистами Россельхознадзора обнаружили в помещении частного склада на ул. Дзержинского 8753 кг немаркированного сливочного масла. Оно может быть опасным для жизни и здоровья потребителей.
Масло изъяли и отправили на экспертизу. В настоящее время полицейские устанавливают причастных к обороту нелегального товара лиц.
Напомним, в реке в Анапе выявили мор рыбы. Местные жители сняли кадры, на которых видно, что мертвой рыбой усыпана вода и берега реки Анапка.
Мы писали, в Краснодаре изъяли 48 кг санкционных мяса и сыра, и сожгли в печи. Проверку в торговом квартале в центре Краснодара сотрудники транспортной прокуратуры, таможни и Южного межрегионального Управления Россельхознадзора провели 19 ноября.