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Власти выделили на ремонт улицы Карла Маркса в Калининграде более 40 млн руб

Работы запланированы на участке от Космонавта Леонова до Красной.

Источник: Новый Калининград

Городские власти выделили на ремонт улицы Карла Маркса в Калининграде более 40 млн рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Работы запланированы на участке от улицы Космонавта Леонова до улицы Красной. Согласно проекту контракта, подрядчику в течение 180 предстоит провести демонтажные работы, установить бортовой камень, отремонтировать тротуар и положить асфальт.

Заказчиком ремонта является МКУ «ГДСР». На работы готовы потратить до 43,3 млн рублей. Подрядчика определят 15 января.