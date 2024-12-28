Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые рейсы сохранятся между Нижним Новгородом и Минском в 2025 году

Аэропорт имени Чкалова сохранит прямые рейсы по маршруту Нижний Новгород — Минск в 2025 году.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Маршрут будут обслуживать авиакомпании Nordwind и «Икар». Полеты будут выполняться средам и субботам туда и обратно.

«Продолжение рейсов — это не просто поддержание существующей транспортной связи, а инвестиция в будущее наших отношений с Республикой Беларусь. Прямое авиасообщение удобно для деловых людей, упрощает туристические поездки и вносит существенный вклад в укрепление дружественных связей. Обмен культурным опытом, знакомство с достопримечательностями и формирование позитивных впечатлений — это задача не менее важная, чем развитие экономических связей», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В региональном министерстве международных и межрегиональных связей напомнили, что Нижегородская область и Республика Беларусь успешно развивают торговлю и промышленность, обмениваются опытом в сельском хозяйстве, создают инновационные IТ-решения и реализуют образовательные проекты. В качестве успешных примеров сотрудничества также можно привести совместное производство трамваев и электробусов, активное участие белорусских строительных компаний в реализации значимых социальных проектов Нижегородской области, планы по созданию Белорусского национального торгового центра в Нижнем Новгороде.

«Успех нашего сотрудничества обеспечивается тесным взаимодействием на всех уровнях. Сегодня нас связывают 37 договорных документов между муниципалитетами, а 24 города и района Нижегородской области имеют побратимов в Республике Беларусь. И эта цифра будет расти. Мы продолжаем активную работу по развитию межмуниципального сотрудничества, в том числе в рамках программы развития на 2023−2025 годы, охватывающей около 300 мероприятий в различных областях: от промышленности и строительства до здравоохранения, культуры и спорта, особое внимание уделяется туризму», — сказала министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева.

Напомним, товарооборот между Нижегородской областью и Белоруссией составляет около $ 1 млрд.