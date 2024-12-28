Прямые рейсы сохранятся между Нижним Новгородом и Минском в 2025 году

«Успех нашего сотрудничества обеспечивается тесным взаимодействием на всех уровнях. Сегодня нас связывают 37 договорных документов между муниципалитетами, а 24 города и района Нижегородской области имеют побратимов в Республике Беларусь. И эта цифра будет расти. Мы продолжаем активную работу по развитию межмуниципального сотрудничества, в том числе в рамках программы развития на 2023−2025 годы, охватывающей около 300 мероприятий в различных областях: от промышленности и строительства до здравоохранения, культуры и спорта, особое внимание уделяется туризму», — сказала министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева.