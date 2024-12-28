Посещение парка «Оленьи ручьи» подорожает с 2025 года

Ранее в регионе были выбраны достояния Свердловской области. В 2024 году были определены сразу шесть победителей. В их числе — мотоцикл «Урал», музейный комплекс в Верхней Пышме, природный парк «Оленьи ручьи», сказы Павла Бажова, Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн и музейный комплекс «Северская домна».