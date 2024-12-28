Посещение парка «Оленьи ручьи» подорожает с 2025 года

В Свердловской области подорожает посещение природного парка «Оленьи ручьи». Рост цены ожидается с 1 января. Об этом сообщили в официальных соцсетях парка.
— Основание — Постановление Правительства Свердловской области, в котором установлен размер платы для физических лиц за посещение нашего Парка в размере 2,7% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, — рассказали в парке «Оленьи ручьи».
Так, стоимость билета вырастет до 522 рублей. Однако плата не будет взыматься с несовершеннолетних, многодетных родителей, пенсионеров и ветеранов боевых действий.
Ранее в регионе были выбраны достояния Свердловской области. В 2024 году были определены сразу шесть победителей. В их числе — мотоцикл «Урал», музейный комплекс в Верхней Пышме, природный парк «Оленьи ручьи», сказы Павла Бажова, Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн и музейный комплекс «Северская домна».