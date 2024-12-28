В Иркутске снова откладывается открытие нового терминала аэропорта

Напомним, запрет на открытие терминала был наложен судом по иску Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство усмотрело в терминале признаки капитального строительства. Судебная экспертиза подтвердила, что терминал является быстровозводимым некапитальным строением. Суд разрешил открытие, однако решение суда в законную силу не вступило — на него поступила жалоба.