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Жители Екатеринбурга сэкономили миллион на оплате детсадов

Это стало возможно благодаря системе быстрых платежей.

Источник: Комсомольская правда

За месяц жители Екатеринбурга сэкономили больше миллиона рублей при использовании системы быстрых платежей при оплате услуг дошкольных учреждений. Благодаря СПБ оплата проводится со скидкой в 5%. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

За месяц акцией воспользовались около 4,5 тысяч горожан.

— Срок действия акции составляет 7 месяцев. Она будет действовать до 31 мая 2025 года. Каждый пользователь может вернуть до 3,5 тысячи рублей, — рассказывают в Администрации Екатеринбурга.

Отметим, что при оплате общественного транспорта через qr-код стоимость проезда в 2025 году в Екатеринбурге составил 29 рублей вместо 33-х.