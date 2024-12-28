Жители Екатеринбурга сэкономили миллион на оплате детсадов

За месяц жители Екатеринбурга сэкономили больше миллиона рублей при использовании системы быстрых платежей при оплате услуг дошкольных учреждений. Благодаря СПБ оплата проводится со скидкой в 5%. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
За месяц акцией воспользовались около 4,5 тысяч горожан.
— Срок действия акции составляет 7 месяцев. Она будет действовать до 31 мая 2025 года. Каждый пользователь может вернуть до 3,5 тысячи рублей, — рассказывают в Администрации Екатеринбурга.
Отметим, что при оплате общественного транспорта через qr-код стоимость проезда в 2025 году в Екатеринбурге составил 29 рублей вместо 33-х.