Жители Екатеринбурга сэкономили миллион на оплате детсадов

За месяц жители Екатеринбурга сэкономили больше миллиона рублей при использовании системы быстрых платежей при оплате услуг дошкольных учреждений. Благодаря СПБ оплата проводится со скидкой в 5%. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».