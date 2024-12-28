Дефицит кадров привел к взрывному росту зарплат в Волгоградской области

В Волгограде подвели итоги года 2024 на рынке труда. Как и прошлом в году, главной особенностью стал сильнейший дефицит кадров, сообщает hh.ru. Самая большая потребность в сотрудниках наблюдалась в розничной торговле, продажах, производстве, медицине, не хватает рук и мозгов в сферах транспорта и логистики, гостеприимства, строительства, уверяют специалисты. Об этом говорит очень маленькое количество резюме на вакансию — брать на работу просто некого.
— В Волгоградской области и в России в целом самыми востребованными являются представители двух сфер — это продажи всех видов, а также рабочий и линейный массовый персонал (рабочие всех видов, водители, курьеры, кладовщики, упаковщики, операторы колл-центров
Чтобы не остаться без работников, компании в этом году массово шли на то, чтобы повышать зарплаты. Как утверждают аналитики, которые постоянно анализируют цифры в объявлениях о вакансиях, прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях — плюс 20% в целом по стране.
— В Волгоградской области средняя предлагаемая зарплата по рынку в ноябре 2023 года была около 48 000 рублей, в ноябре этого — уже 56 000 рублей, — говорят аналитики.
Конкуренция за людей привела к тому, что зарплаты рабочих вплотную приблизились к зарплатам руководителей. В ноябре этого года рабочему персоналу предлагали 90 тысяч, специалистам в сфере транспорта и логистики — 87 и 103 тысячи рублей в месяц.