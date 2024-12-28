Дефицит кадров привел к взрывному росту зарплат в Волгоградской области

В Волгограде подвели итоги года 2024 на рынке труда. Как и прошлом в году, главной особенностью стал сильнейший дефицит кадров, сообщает hh.ru. Самая большая потребность в сотрудниках наблюдалась в розничной торговле, продажах, производстве, медицине, не хватает рук и мозгов в сферах транспорта и логистики, гостеприимства, строительства, уверяют специалисты. Об этом говорит очень маленькое количество резюме на вакансию — брать на работу просто некого.