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Символы и смыслы: для Самары разработают уникальную айдентику

Сочи — это море, Красная Поляна и Олимпиада 2014, Ростов -Дон, казаки и раки, Владивосток — Мумий Тролль, мосты и остров Русский. Каждый город России имеет ассоциации у жителей страны. Самару сейчас все знают благодаря летнему отдыху на Волге, купеческой архитектуре старого центра и проведенному чемпионату мира по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Вице-спикер Самарской губернской Думы Александр Милеев предложил поработать над образом региональной столицы — создать фирменный стиль и символы, выбрать цвета, которые повысят узнаваемость и привлекут еще больше туристов в регион.

«Самара, конечно, один из самых красивых городов России. По концентрации архитектурных шедевров его можно сравнить с Санкт-Петербургом. У нас есть и неоготика, которая сохранилась в построенной католической церкви, и псевдорусский стиль, воплощенный в здании драматического театра, и деревянное зодчество, и советский модерн. Для каждого жителя Самары город будет ассоциироваться с чем-то своим — набережной, улицей Ленинградской, купеческими зданиями. И вот теперь нужно собрать все символы, красиво упаковать их в современную айдентику, которая будет отражать ключевые особенности и преимущества города», — отметил вице-спикер.

Парламентарий предложил, в первую очередь, создать логотип города и элементы фирменного стиля. Они будут размещаться на различных объектах: от навигационных карт и указателей до общественного транспорта и сувенирной продукции. Это станет неотъемлемой частью деловой жизни и спортивных событий, а также будет использоваться на официальных ресурсах органов власти.

«Не нужно путать логотип с гербом. Он у нас уже есть, это официальная символика, которая никуда не денется. Нам стоит создать нечто более свежее и актуальное. Здесь обязательно нужно будет привлечь жителей — советоваться, голосовать, проводить опросы. Работая вместе, мы сможем выявить уникальные черты города и выразить нашу общую любовь к Самаре», — подчеркнул вице-спикер губернской думы.

Предложение поддержал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Создание айдентики — это не только разработка визуальных решений, но и большого документа со своими ценностями, которые отражают наш город и регион. И, конечно, нужно привлекать к этой работе общественность. Мы знаем случаи, когда создавалось сразу два брендбука — один для внутреннего использования, чтобы люди гордились своей родиной, а другой — для внешнего, чтобы привлекать туристов и инвесторов», — отметил министр.

Решением комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму уже создана рабочая группа под руководством Александра Милеева, которая будет заниматься разработкой концепции айдентики вместе с представителями министерства туризма, экономического развития, турбизнеса, дизайнерами, архитекторами и общественниками.

туризм и отдых