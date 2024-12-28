Символы и смыслы: для Самары разработают уникальную айдентику

Вице-спикер Самарской губернской Думы Александр Милеев предложил поработать над образом региональной столицы — создать фирменный стиль и символы, выбрать цвета, которые повысят узнаваемость и привлекут еще больше туристов в регион.
«Самара, конечно, один из самых красивых городов России. По концентрации архитектурных шедевров его можно сравнить с Санкт-Петербургом. У нас есть и неоготика, которая сохранилась в построенной католической церкви, и псевдорусский стиль, воплощенный в здании драматического театра, и деревянное зодчество, и советский модерн. Для каждого жителя Самары город будет ассоциироваться с чем-то своим — набережной, улицей Ленинградской, купеческими зданиями. И вот теперь нужно собрать все символы, красиво упаковать их в современную айдентику, которая будет отражать ключевые особенности и преимущества города», — отметил вице-спикер.
Парламентарий предложил, в первую очередь, создать логотип города и элементы фирменного стиля. Они будут размещаться на различных объектах: от навигационных карт и указателей до общественного транспорта и сувенирной продукции. Это станет неотъемлемой частью деловой жизни и спортивных событий, а также будет использоваться на официальных ресурсах органов власти.
«Не нужно путать логотип с гербом. Он у нас уже есть, это официальная символика, которая никуда не денется. Нам стоит создать нечто более свежее и актуальное. Здесь обязательно нужно будет привлечь жителей — советоваться, голосовать, проводить опросы. Работая вместе, мы сможем выявить уникальные черты города и выразить нашу общую любовь к Самаре», — подчеркнул вице-спикер губернской думы.
Предложение поддержал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
«Создание айдентики — это не только разработка визуальных решений, но и большого документа со своими ценностями, которые отражают наш город и регион. И, конечно, нужно привлекать к этой работе общественность. Мы знаем случаи, когда создавалось сразу два брендбука — один для внутреннего использования, чтобы люди гордились своей родиной, а другой — для внешнего, чтобы привлекать туристов и инвесторов», — отметил министр.
Решением комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму уже создана рабочая группа под руководством Александра Милеева, которая будет заниматься разработкой концепции айдентики вместе с представителями министерства туризма, экономического развития, турбизнеса, дизайнерами, архитекторами и общественниками.