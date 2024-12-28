Символы и смыслы: для Самары разработают уникальную айдентику

«Самара, конечно, один из самых красивых городов России. По концентрации архитектурных шедевров его можно сравнить с Санкт-Петербургом. У нас есть и неоготика, которая сохранилась в построенной католической церкви, и псевдорусский стиль, воплощенный в здании драматического театра, и деревянное зодчество, и советский модерн. Для каждого жителя Самары город будет ассоциироваться с чем-то своим — набережной, улицей Ленинградской, купеческими зданиями. И вот теперь нужно собрать все символы, красиво упаковать их в современную айдентику, которая будет отражать ключевые особенности и преимущества города», — отметил вице-спикер.