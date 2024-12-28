В Омске запустят 12 новых авиарейсов в 2025 году

Согласно утвержденному плану, из Омска будут осуществляться рейсы несколькими авиакомпаниями. Авиакомпания «Ямал» предложит маршруты в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым и Салехард. Авиакомпания Red Wings свяжет Омск с Екатеринбургом и Улан-Удэ, а авиакомпания «Россия» осуществит рейсы в Красноярск. Также будут доступны направления в Казань от авиакомпании «ИКАР», в Уфу — от авиакомпании «Азимут», а авиакомпания «ЮВТ Аэро» предложит рейсы в Абакан и Тобольск. Услуги по перевозкам также предоставит авиакомпания Utair, которая свяжет Омск с Ханты-Мансийском.