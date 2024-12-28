Отозван один из исков о сносе многоэтажки «Воронеж-Дома»

В мэрии отмечали, что «Воронеж-Дом» не получал разрешения на строительство из-за несоответствия проектной документации проекту планировки территории (ППТ). Иван Семенов пояснил, что компания неоднократно обращалась за разрешением, корректировала ППТ и получала каждый раз новые замечания. Изначально на части участка планировался подземный паркинг, однако при проектировании объекта выяснилось, что реализовать такой проект практически невозможно. По его словам, компания разработала новый ППТ с сохранением необходимого количества машино-мест за счет наземных парковок, однако мэрия уже более трех лет «по непонятным причинам» не согласовывает документацию. Сейчас «Воронеж-Дом» строит паркинг на 493 машино-места, его готовность составляет 80%.