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Uzbekistan Airways продолжает полеты в Сочи

Авиакомпания Uzbekistan Airways продолжает выполнять полеты в Сочи и другие города России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас полеты продолжаются по установленному расписанием графику. 27 декабря из Узбекистана были выполнены авиарейсы в Сочи, Минеральные Воды, Благовещенск, Владивосток, Грозный, Махачкалу, Москву, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфу и Хабаровск.

Из Ташкента в Грозный рейсы отправляются дважды в неделю: по вторникам и пятницам. В Махачкалу самолеты летают один раз в неделю, по четвергам.