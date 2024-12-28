Пенсии и пособия будут досрочно выплачены в Беларуси за 7 января 2025 года

Так, белорусам выплатят пенсии и пособия за 7 января 2025 года досрочно. Выплаты можно будет получить уже с субботы, 4 января, во всех объектах почтовой связи на Брестчине, Витебщине, Гомельщине, Гродненщине, Минщине и Могилевщине, а также в Минске.