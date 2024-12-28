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Пенсии и пособия будут досрочно выплачены в Беларуси за 7 января 2025 года

В Беларуси досрочно будут выплачены пенсии и пособия за 7 января 2025 года, сообщили в «Белпочте».

Источник: Комсомольская правда

Так, белорусам выплатят пенсии и пособия за 7 января 2025 года досрочно. Выплаты можно будет получить уже с субботы, 4 января, во всех объектах почтовой связи на Брестчине, Витебщине, Гомельщине, Гродненщине, Минщине и Могилевщине, а также в Минске.

И только в объектах почтовой связи города Гомеля и города Гродно выплату пенсий и пособий произведут в понедельник, 6 января.

В «Белпочте» обратили внимание, что на православное Рождество во вторник, 7 января, будут работать только дежурные объекты почтовой связи.

экономика