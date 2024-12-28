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В Нытве Пермского края планируют построить новый завод

На территории появится завод по производству несъемной арболитовой опалубки.

Источник: Комсомольская правда

В Нытве планируют построить завод по производству несъемной арболитовой опалубки. Его возведет компания ООО «Симфония», которая в ближайшее время станет резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Нытва». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Построить новый завод компания намерена к концу 2025 года. А в 2025 году завод должен выйти на проектную мощность. Инвестиции в реализацию данного проекта составят 25 млн рублей.

Производство несъемной арболитовой опалубки — это восстановление уникальной советско-австрийской универсальной технологии для монолитного домостроения с применением несъемной опалубки. Ее можно использовать при возведении многоэтажных домов, коттеджей, промышленных зданий.

Всего на сегодняшний день на этой территории опережающего развития «Нытва» ведут свою деятельность 20 резидентов.