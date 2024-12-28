В Нытве Пермского края планируют построить новый завод

В Нытве планируют построить завод по производству несъемной арболитовой опалубки. Его возведет компания ООО «Симфония», которая в ближайшее время станет резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Нытва». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.