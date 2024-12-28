Мэрия Новосибирска банкротит застройщика трассы для «Формулы-1»

Но такой же автодром, как в Сочи, в Новосибирске так и не появился. В 2020-м у застройщика возникли трения с муниципалитетом по поводу долгов по аренде участка, и соглашение было разорвано мэрией в одностороннем порядке. Ну, а дальше городские власти заявили иск к контрагенту о взыскании задолженности на сумму 22 790 890 рублей.