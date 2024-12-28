Мэрия Новосибирска банкротит застройщика трассы для «Формулы-1»

Четырнадцать лет назад компания «Спортивно-развлекательный центр “Сибирское кольцо” решила построить в Новосибирске автодром для проведения гонок мирового чемпионата в элитном классе — “Формула-1”. Но реализовать проект не удалось, а застройщика постигло банкротство.
Осенью 2010 года мэрия предоставила ООО «Спортивно-развлекательный центр “Сибирское кольцо” в аренду земельный участок площадью 118 га на улице Выборной в Октябрьском районе города. В этом месте должна была появиться гоночная автотрасса мирового уровня со всей необходимой инфраструктурой.
По данным ЕГРЮЛ, одним из учредителей компании-застройщика и по сей день является депутат горсовета и создатель строительной империи «Дискус» Алексей Джулай. Ему принадлежит доля в 50% в уставном капитале фирмы, размер которого составляет 10 тысяч рублей.
Но такой же автодром, как в Сочи, в Новосибирске так и не появился. В 2020-м у застройщика возникли трения с муниципалитетом по поводу долгов по аренде участка, и соглашение было разорвано мэрией в одностороннем порядке. Ну, а дальше городские власти заявили иск к контрагенту о взыскании задолженности на сумму 22 790 890 рублей.
Минувшей осенью в отношении «Сибирского кольца» суд ввел процедуру наблюдения, а 23 декабря временный управляющий Татьяна Горбачева ходатайствовала о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Это заявление Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит в январе.
ООО «Спортивно-развлекательный центр “Сибирское кольцо” в свою очередь потребовало компенсировать ему затраты на строительство автодрома. Мэрии “прилетел” иск о взыскании неосновательного обогащения на 579 749 662 рубля.
— В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, настаивал на их удовлетворении в полном объеме, пояснил, что истец был намерен осуществить строительство гоночной трассы для проведения гонок «Формула-1» и возведение соответствующих объектов инфраструктуры, этим объясняется большой уровень затрат, — указано в судебном акте.
Представитель мэрии в ответ заявил, что на участке никаких построек обнаружено не было, и предоставил соответствующий акт.
В качестве третьего лица в процесс заявился сам Алексей Джулай, который, разумеется, поддержал требования своей компании. По итогам рассмотрения дела Фемида в их удовлетворении отказала из-за истечения сроков исковой давности. Решение не вступило в законную силу, и проигравшая сторона может его обжаловать.
В общем, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Джордж Рассел и другие звезды «Формулы-1» в Новосибирск в обозримом будущем не приедут. Участок, на котором для них так и не построили автодром, вернули в муниципальную собственность. Мэрия оборудовала там спортивную площадку.
Иван ЛУДНОВ.