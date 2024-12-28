Реальная зарплата нижегородцев выросла на 13,6% за 10 месяцев

Как отмечается, средняя зарплата увеличилась на 22% по сравнению с 2023 годов, а реальная зарплата выросла на 13,6%. Средняя зарплата нижегородцев в октябре составила 68,94 тысячи рублей, это на 29,7% больше по сравнению с октябрем прошлого года.