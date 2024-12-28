«Туркменские авиалинии» приостановили полеты в Москву на месяц

Отмены рейсов последовали за крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря под Актау. Лайнер следовал из Баку в Грозный. Самолет дважды безуспешно пытался приземлиться в чеченском аэропорту из-за тумана и ухудшения видимости, а также «плана Ковер», который требует немедленной посадки или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. Авиакомпания сочла причиной «физическое и техническое внешнее вмешательство», азербайджанский Минтранс также счел причиной «внешнее вмешательство».