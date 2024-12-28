Ярмарки выходного дня закроются на каникулы в Краснодаре

Ярмарки выходного дня в Краснодаре работают последние предновогодние дни. Прилавки с фермерскими продуктами откроются 29 и 30 декабря. А вернутся к работе после зимних праздников только 11 января.
Жителей Краснодара предупредили, что приобрести свежие фермерские продукты для новогодних блюд нужно успеть до 30 числа.
Напомним, ярмарки продолжают работать на улицах Уральская, Бершанской, Яцкова, Архитектора Ишунина, Бургасская, Дзержинского, Каляева, Одесская, Восточно-Кругликовская, проспект Чекистов.