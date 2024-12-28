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Щит «Владимир» прошел первый километр от Сенной площади

Как отметили строители, темпы проходки щита ускорили.

Источник: Метро НН

Тоннелепроходческий щит «Владимир» прошел первый километр под землей во время прокладывания линии метро. Такое расстояние он преодолел от Сенной площади, сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

За время его пути метростроевцы уложили более 730 колец высокоточной обделки. Как отметили строители, темпы его проходки ускорили. Это позволило Нижнему Новгороду стать одним из первых регионов, где сейчас ведутся горнопроходческие работы при строительстве новых станций метро по программе «Инфраструктурное меню», у кого пройдет первый километр.

Всего «Владимир» прошел две трети пути и продолжает движение в сторону площади Свободы, где для его приемки строят демонтажную камеру.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что щит «Владимир» будет прокладывать тоннель к площади Свободы в новогодние праздники,

метро