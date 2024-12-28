Щит «Владимир» прошел первый километр от Сенной площади

За время его пути метростроевцы уложили более 730 колец высокоточной обделки. Как отметили строители, темпы его проходки ускорили. Это позволило Нижнему Новгороду стать одним из первых регионов, где сейчас ведутся горнопроходческие работы при строительстве новых станций метро по программе «Инфраструктурное меню», у кого пройдет первый километр.