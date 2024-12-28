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Средняя зарплата свердловчан составила почти 76 тысяч рублей

В Свердловской области за год зарплаты выросли почти на четверть.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области средняя зарплата сотрудника составила 75 тысяч 795 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и территориального развития региона со ссылкой на данные Свердловскстата.

Соответствующие цифры актуальны на январь-октябрь 2024 года. В сравнении с аналогичным периодом средняя зарплата выросла на 21,9%. Рост реальной зарплаты достиг 12,7% за год.

— Заработная плата работников крупных и средних организаций Свердловской области в указанном периоде составила 82 834 рубля, — говорится в данных Свердловскстата. — Высокий уровень оплаты труда отмечен в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи — превышение среднеобластного значения в 1,6 раза.

На 24−30% зарплаты выше среднего в таких сферах, как производство компьютеров, электроники и оптики, а также транспортных средств и оборудования, химических веществ и химпродуктов. Также рост показали заработные платы в области металлургии, производства машин и оборудования.