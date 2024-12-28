Принадлежит правительству. Какое будущее ждёт Торговый центр В Челябинске?

Торговый центр построили в 1975 году — даже в наше время такое здание непременно привлекло бы всё внимание, а для тех времен конструкция и вовсе была революционной и ультра-современной. Здание стало едва ли не первым в мире торговым центром с парящим куполом. В советский период Торговый центр считался одним из самых популярных магазинов — сюда по выходным часто приезжали покупатели со всей области. Этому способствовали близость к Свердловскому проспекту и просторная парковка. Продавцы, которые по-прежнему здесь работают, говорят, что покупатели из области до сих пор сюда приезжают. Ежегодно покупки здесь совершали около 150 тысяч человек, а одних только сотрудников насчитывалось более 2 тысяч.