Принадлежит правительству. Какое будущее ждёт Торговый центр В Челябинске?

Стала известна судьба Торгового центра — одного из самых знаковых зданий в Челябинске. Непонятно, правда, сохранит ли он своё название — ведь магазинов здесь уже не будет. Подробности в материале chel.aif.ru.
Место для выставок
Власти Челябинской области заявили, что Торговый центр ждёт реконструкция. По словам первого вице-губернатора области Ивана Куцевляка, после ремонта здание переформатируют по общественно-выставочное пространство. С нынешними арендаторами в связи со сменой собственника перезаключат договоры, но магазинов здесь в будущем уже не будет.
Напомним, что Торговый центр в 1992 году гипермаркет перешёл в частную собственность, а в начале 2024 года — в собственность государства, поскольку является филиалом национализированного предприятия «Кузнецкие ферросплавы», которое находится под управлением ЧЭМК.
На ЧЭМК уже прокомментировали передачу области Торгового центра, а также бассейна «Электрометаллург». Напомним, что в декабре между новым руководством завода и правительством региона был подписан договор дарения объектов.
Генеральный директор ЧЭМК Анатолий Бровко выразил признательность губернатору за участие в реализации проекта и подчеркнул: «С нашей стороны передача столь значимых объектов в собственность области — это добровольный шаг, направленный на развитие торгово-развлекательной инфраструктуры южноуральской столицы и повышение доступности занятий спортом её населением. Хотел бы выразить слова признательности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, без личного постоянного вовлечения и участия которого реализация этого проекта была бы куда более сложной».
Из области до сих пор приезжают
Торговый центр построили в 1975 году — даже в наше время такое здание непременно привлекло бы всё внимание, а для тех времен конструкция и вовсе была революционной и ультра-современной. Здание стало едва ли не первым в мире торговым центром с парящим куполом. В советский период Торговый центр считался одним из самых популярных магазинов — сюда по выходным часто приезжали покупатели со всей области. Этому способствовали близость к Свердловскому проспекту и просторная парковка. Продавцы, которые по-прежнему здесь работают, говорят, что покупатели из области до сих пор сюда приезжают. Ежегодно покупки здесь совершали около 150 тысяч человек, а одних только сотрудников насчитывалось более 2 тысяч.
Продавали здесь почти всё — от одежды и игрушек до хозяйственных товаров и техники. С открытием в Челябинске крупных ТК и ТРК популярность Торгового центра стала падать. В последние годы отсюда съехало немало арендаторов — особенно массовым отток стал в период пандемии. Пустовали целые секции. Падение популярности центра сказалась и на соседних объектах — если раньше тут были различные кафе, ателье, отделы сервиса, то сейчас почти все они закрыты.
Будет ли общественно-выставочное пространство таким же популярным, как некогда Торговый центр — большой вопрос. Пока нет конкретного проекта. Опыт уже имеющихся выставочных центров в Челябинске показал, что ни один из них как самостоятельная единица не стал точкой притяжения.
Кстати
• Первоначально его хотели построить на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской, но затем выбрали новое место.
• Проект здания можно увидеть в одном из кадров фильма Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» — он висит на стене в сцене совещания у начальника, которого играет Николай Крючков. Фильм снят в 1964 году, так что проект существовал уже в то время.
• Когда-то в здании Торгового центра размещались не только кафе, но и ресторан, парикмахерская и даже зубоврачебный кабинет. Был специальный подиум для показа мод.