В индустриальном парке «Храброво» построят завод по переработке пластика

Ситуация с вывозом мусора в Калининграде — стабильно больная тема. Хит-парад помоек, который ведёт «Клопс», выходит всё чаще. Нередко улицы города напоминают Неаполь, где коммунальный кризис, похоже, перманентный. С Неаполем всё понятно. Там вывозом мусора, как известно, заправляет мафия.