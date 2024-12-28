В индустриальном парке «Храброво» построят завод по переработке пластика — разрешение получил один из резидентов. Об этом сообщается в телеграм-канале Корпорации развития Калининградской области в субботу, 28 декабря.
«Компания “СмартПолимер” получила разрешение на строительство завода в индустриальном парке “Храброво”. Резидент планирует построить комплекс по переработке пластика. Площадь производственного здания составит 1475 кв. м, для обеспечения работы завода будет создана трансформаторная подстанция и резервуары пожарного запаса. Приступить к строительству резидент планирует в марте 2025 года», — говорится в сообщении.
ООО «СмартПолимер» получил статус резидента индустриального парка «Храброво» в 2022 году. Компания намерена выпускать из переработанного пластика вторичную гранулу. На её основе смогут создавать композиционные материалы, плёнку, упаковку, пакеты и другие изделия.
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