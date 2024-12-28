В Новосибирске недостроенный ТК «Подсолнух» на Маркса выставили на торги

Мэрия Новосибирска, наконец-то выставила на торги общественно-торговый комплекс «Подсолнух», расположенный в районе площади Маркса. Инвесторы ждали этого больше двух лет.
Городские власти направили пострадавшим людям извещение о предстоящей продаже объекта незавершенного строительства. Согласно документу, аукцион назначен на 4 февраля 2025 года. Начальная стоимость лота составляет 1 823 714 000 рублей.
Еще в ноябре 2022 года коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда оставила без рассмотрения апелляционную жалобу одного из инвесторов строительства ОТК «Подсолнух». После чего вступило в законную силу решение Ленинского районного суда об изъятии в пользу мэрии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов в связи с истечением срока договора аренды земельного участка, выделенного муниципалитетом под возведение торгового комплекса.
В создание долгостроя вложились около 170 инвесторов и абсолютное большинство из них — физические лица. Люди еще в середине нулевых внесли по 10−20 миллионов за торговые площади в ОТК, но взамен ничего не получили. Продажа объекта — единственная возможность для них вернуть хотя бы часть потерянных денег.
Процесс растянулся более чем на два года и осенью 2024-го инвесторы вынуждены были обратиться в суд с требованием признать незаконным бездействие департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска и обязать его провести публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства.
Иван ЛУДНОВ.