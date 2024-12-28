В Новосибирске недостроенный ТК «Подсолнух» на Маркса выставили на торги

В создание долгостроя вложились около 170 инвесторов и абсолютное большинство из них — физические лица. Люди еще в середине нулевых внесли по 10−20 миллионов за торговые площади в ОТК, но взамен ничего не получили. Продажа объекта — единственная возможность для них вернуть хотя бы часть потерянных денег.