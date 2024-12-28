42 свердловских муниципалитета получат допсредства на газификацию

В Свердловской области 42 территории получат дополнительные деньги для реализации программы догазификации. Общая сумма в 472,8 миллиона рублей, выделенная ООО «Газпром газификация», будет распределена между АО «ГАЗЭКС» (375,6 миллиона рублей) и ГУП СО «Газовые сети» (97,2 миллиона рублей), сообщает департамент информполитики региона.
"Эти дополнительные ресурсы позволят муниципалитетам реализовать свои планы по догазификации отдалённых посёлков в следующем году, что обеспечит технические условия для подключения около трёх тысяч домов к экологичному голубому топливу. Газ появится в территориях Белоярского и Сысертского городских округов, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Алапаевска, Невьянска и многих других.
Социальная программа догазификации предусматривает бесплатное проведение газопровода до границ участков домохозяйств, но сам собственник должен оплатить работы внутри участка, разводку в доме и покупку оборудования. Для подключения домов к газу определённые категории жителей могут получить субсидию из областного бюджета. Компенсация составляет от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Заявки на бесплатное подключение можно подать через портал Единого оператора газификации, Госуслуги или в офисах организаций, занимающихся распределением газа.