42 свердловских муниципалитета получат допсредства на газификацию

Социальная программа догазификации предусматривает бесплатное проведение газопровода до границ участков домохозяйств, но сам собственник должен оплатить работы внутри участка, разводку в доме и покупку оборудования. Для подключения домов к газу определённые категории жителей могут получить субсидию из областного бюджета. Компенсация составляет от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. Заявки на бесплатное подключение можно подать через портал Единого оператора газификации, Госуслуги или в офисах организаций, занимающихся распределением газа.