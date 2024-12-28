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В Татарстане завершили капремонт всех планируемых объектов

В республике обновили 748 многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2024 году завершен капитальный ремонт всех планируемых объектов. Глава Минстроя республики Марат Айзатуллин рассказал, что работы провели в 748 многоквартирных домах.

Кроме того, в сфере здравоохранения ремонт провели в 138 объектах, в области молодежной политики — 28 объектах, культуры — 24 объектах, в том числе в казанском театре юного зрителя. Обновления затронули также 18 военкоматов и два здания мировых судей, передает пресс-служба главы Татарстана.

Напомним, в Казани на капремонт 179 домов потратили почти три миллиарда рублей.

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