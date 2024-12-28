В Татарстане завершили капремонт всех планируемых объектов

Кроме того, в сфере здравоохранения ремонт провели в 138 объектах, в области молодежной политики — 28 объектах, культуры — 24 объектах, в том числе в казанском театре юного зрителя. Обновления затронули также 18 военкоматов и два здания мировых судей, передает пресс-служба главы Татарстана.