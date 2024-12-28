В Пермский край собираются ввозить специалистов из дальнего зарубежья

В Пермском крае планируют запустить пилотный проект по привлечению в регион рабочих из стран дальнего зарубежья, в том числе высококвалифицированных специалистов — причём по закону минимальная зарплата для таких специалистов составляет 250 тысяч рублей в месяц, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на заместителя министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова.
Сейчас проект прорабатывают в Многофункциональном миграционном центре. Он призван решить проблему нехватки рабочих рук — в основном на крупных стройках. По данным Альберта Марданова, сейчас нехватка рабочей силы в Пермском крае составляет как минимум 32 тысячи человек.
Рабочую силу собираются привлекать из дальнего зарубежья — к примеру, Индии, Китая и ЮАР. Для высококвалифицированных кадров федеральным законодательством установлена минимальный размер оплаты труда в 750 тысяч в квартал — то есть 250 тысяч рублей в месяц.
Пилотный проект собираются запустить уже в первом квартале 2025 года.