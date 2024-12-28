В Пермский край собираются ввозить специалистов из дальнего зарубежья

В Пермском крае планируют запустить пилотный проект по привлечению в регион рабочих из стран дальнего зарубежья, в том числе высококвалифицированных специалистов — причём по закону минимальная зарплата для таких специалистов составляет 250 тысяч рублей в месяц, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на заместителя министра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова.