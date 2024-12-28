Узбекистан снял запрет на экспорт семян подсолнечника

Согласно документу, всем предпринимателям, независимо от их организационно-правовой формы, с 20 декабря разрешено вывозить семена подсолнечника за пределы таможенной территории Узбекистана.
Постановление распространяется на экспорт белых и полосатых семян подсолнечника.
В июне 2022 года указом президента был введен запрет на экспорт семян подсолнуха и других масличных культур, а также подсолнечного и других растительных масел для стабилизации цен на внутреннем рынке.
Весной нынешнего года правительство частично смягчило этот запрет, разрешив компаниям экспортировать часть импортированного растительного масла и продукции, произведенной из импортных семян.
Во время визита в Навоийскую область в ноябре этого года Шавкат Мирзиёев говорил о необходимости выращивания подсолнечника на 10 тысячах гектаров в качестве повторного посева.