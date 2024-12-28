В Ростовской области энергетики потребовали у властей района почти 2 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к администрации Аксайского района. Информация указана в электронной картотеке дел.
Заявление приняли к рассмотрению в декабре 2024 года. Энергокомпания потребовала от районных властей выплатить долг за октябрь этого года в 1,6 млн рублей, а также пеню в 24,3 тысячи рублей.
Предварительное судебное заседание по финансовому спору назначили на 4 марта 2025 года. Истцу нужно представить иск в электронном виде, а ответчику — мотивированный отзыв на заявление. Также сторонам рекомендовали попытаться самостоятельно урегулировать спор.