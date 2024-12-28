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Совмин продлил временное регулирование цен на сельхозтовары

Белорусское правительство продлевает регулирование цен на сельхозтовары.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси продлило временное регулирование цен на сельскохозяйственные товары. Соответствующее постановление Совмина (№ 1012 от 26 декабря 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, Совмином до конца 2025-го продлено регулирование максимальных и предельных надбавок к отпускной цене производителя или импортера на товары, предназначающиеся для сельского хозяйства.

Надбавки ранее устанавливались на транспорт, машины и оборудование, запчасти, агрегаты, средства защиты растений, кормовые добавки, ветпрепараты для сельских животных, а также шрот (подсолнечный, соевый и рапсовый) и некоторые другие товары. Размеры предельных максимальных оптовых надбавок составляли 20%, а для импортеров не должны были превышать 25%.

Постановление вступило в силу 30 декабря 2024-го.

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