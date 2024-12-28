Совмин продлил временное регулирование цен на сельхозтовары

Надбавки ранее устанавливались на транспорт, машины и оборудование, запчасти, агрегаты, средства защиты растений, кормовые добавки, ветпрепараты для сельских животных, а также шрот (подсолнечный, соевый и рапсовый) и некоторые другие товары. Размеры предельных максимальных оптовых надбавок составляли 20%, а для импортеров не должны были превышать 25%.