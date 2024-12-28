Совмин продлил временное регулирование цен на сельхозтовары

Правительство Беларуси продлило временное регулирование цен на сельскохозяйственные товары. Соответствующее постановление Совмина (№ 1012 от 26 декабря 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, Совмином до конца 2025-го продлено регулирование максимальных и предельных надбавок к отпускной цене производителя или импортера на товары, предназначающиеся для сельского хозяйства.
Надбавки ранее устанавливались на транспорт, машины и оборудование, запчасти, агрегаты, средства защиты растений, кормовые добавки, ветпрепараты для сельских животных, а также шрот (подсолнечный, соевый и рапсовый) и некоторые другие товары. Размеры предельных максимальных оптовых надбавок составляли 20%, а для импортеров не должны были превышать 25%.
Постановление вступило в силу 30 декабря 2024-го.
Тем временем соседний с Беларусью ЕС вводит новые правила для мобильных устройств.
А еще популярный у белорусов Wildberries ощутимо меняет свой каталог.