В 2024 году Омская область поставила рекорд по строительству жилья

В 2024 году в регионе планируется введено в эксплуатацию свыше 868 тысяч квадратных метров жилья. Такой показатель стал лучшим результатом с 2008 года.
Большую часть составляют многоквартирные дома, 286 тысяч квадратных метров), а индивидуальное жилищное строительство добавило 582 тысячи квадратных метров. Глав региона Виталий Хоценко отметил, что новый подходв работе с застройщиками позволяет вводить жилье параллельно с социальной инфраструктурой и благоустройством территорий. Эта практика будет продолжена в дальнейшем.