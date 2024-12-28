Названы самые популярные новогодние направления из Сочи

Аэропорт Сочи уже три года продолжает выполнять роль южного авиационного хаба, принимая гостей со всех уголков России и мира. С 28 декабря по 12 января ожидается около 470 тысяч пассажиров. Самыми востребованными маршрутами в новогодние праздники стали Москва (167,6 тыс. пассажиров), Санкт-Петербург (44,7 тыс. пассажиров), Екатеринбург (31 тыс. пассажиров), Новосибирск (14,2 тыс. пассажиров), Самара (11,9 тыс. пассажиров).