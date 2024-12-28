Названы самые популярные новогодние направления из Сочи

Аэропорт Сочи уже три года продолжает выполнять роль южного авиационного хаба, принимая гостей со всех уголков России и мира. С 28 декабря по 12 января ожидается около 470 тысяч пассажиров. Самыми востребованными маршрутами в новогодние праздники стали Москва (167,6 тыс. пассажиров), Санкт-Петербург (44,7 тыс. пассажиров), Екатеринбург (31 тыс. пассажиров), Новосибирск (14,2 тыс. пассажиров), Самара (11,9 тыс. пассажиров).
На международных рейсах на каникулах пользуются популярностью такие направления, как Стамбул (16,7 тыс. пассажиров), Ереван (12,9 тыс. пассажиров), Дубай (7,3 тыс. пассажиров), Анталья (5,9 тыс. пассажиров) и Ташкент (5,1 тыс. пассажиров).
В аэропорте Сочи сообщили, что гавань полностью готова к работе в период новогодних праздников.